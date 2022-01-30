Yalnızçam Kayak Merkezi'nde rüzgar nedeniyle telesiyej hattı boşaltıldı - Haberler
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Yalnızçam Kayak Merkezi'nde rüzgar nedeniyle telesiyej hattı boşaltıldı

AA - Güncel
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Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle telesiyej hattı boşaltıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle telesiyej hattı boşaltıldı.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde gün içinde etkili olan rüzgar şiddetini artırdı.

Rüzgarın hızının saatte 50 kilometreyi aşması nedeniyle telesiyej hattı boşaltıldı.

Hafta sonu olması dolayısıyla yoğunluk yaşanan merkezde kayakseverler, diğer pistleri kullanmaya başladı.

Hattın yeniden açılması için rüzgarın şiddetinin düşmesi bekleniyor.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde rüzgar nedeniyle telesiyej hattı boşaltıldı

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde rüzgar nedeniyle telesiyej hattı boşaltıldı

AA - Güncel

Kayak Merkezi, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Güncel, Haber

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