Yalnızçam'ın pistlerini sorunsuz kayak için hazırlıyor
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Yalnızçam'ın pistlerini sorunsuz kayak için hazırlıyor

29.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:17
Yalnızçam'ın pistlerini sorunsuz kayak için hazırlıyor

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nin saha operatörü Kemal Aydemir, misafirlerin sorunsuz kayak yapması için snowtrack kullanarak pistleri özenle düzenliyor.

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nin saha operatörü Kemal Aydemir, misafirlerin sorunsuz kayak yapması için snowtrack kullanarak pistleri özenle düzenliyor.

Kentte 2017 yılında Avrupa Birliği desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu kış sezonunda yerli ve yabancı kayakseverleri tam kapasiteyle ağırlamaya hazırlanıyor.

Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Kafkaslara da hitap etme noktasında yer alan kayak merkezinde, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla snowtrack olarak bilinen paletli kar aracını kullanan saha operatörü Kemal Aydemir'in her sezon olduğu gibi pistlerdeki mesaisi yoğun geçiyor.

Gece gündüz çalışarak merkezi sezona hazırlıyor

Merkezin pistlerinde kayakseverlerin kullanabileceği alanlarda snowtrack ile düzenleme yapmaya başlayan Aydemir, zamanının çoğunluğunu geçirdiği kayak merkezinde, sorunsuz kayak için pürüzsüz pistler oluşturmaya çalışıyor.

Mesaisini genellikle gece saatlerinde ve sıfırın altındaki sıcaklıkta sürdürdüğü için çoğu kez evine gidemeyen Aydemir, kayak merkezindeki tesislerde konaklayıp sabahın erken saatlerinde tekrar çalışmasına devam ediyor.

Kemal Aydemir, AA muhabirine, Yalnızçam'ın modern yapısına kavuştuğu 2017 yılında mesaisine başladığını ve 5 yıldır hiç bıkmadan özenle işini yapmaya çalıştığını anlattı.

"Misafirlerimiz buradan mutlu ayrılsın istiyoruz"

Aynı zamanda telesiyej hattının bakımından da sorumlu olduğunu ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"İnsanımız ve misafirlerimiz buradan mutlu ayrılsın istiyoruz. Çok yoruluyorum, şu an beş gündür gece gündüz çalışıyorum ama insanlar kayak keyfini yaşarken benim yorgunluğum gidiyor. Çalışmanın sonucunda iyi bir sonuç alıyorsunuz. İnsanları mutlu edecek bir hizmet sunuyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey yok."

Aydemir, kayak merkezinde sorunsuz hizmet sunmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayarak, misafir memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi.

Bu nedenle işlerini özenle yerine getirdiklerini dile getiren Aydemir, herkesi bölgeye kayak yapmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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