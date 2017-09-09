Yalnızca Japonya'da Karşılaşabileceğiniz 17 Tuhaf Durum



Teknolojik yeniliklerin ve gelişmelerin ana vatanı kabul edilen Japonya aynı zamanda inanılmaz olayların ve garip geleneklerinde merkezi. ya Meraktan olarak sizler için Japonların günlük hayatlarında yaşadıkları 17 ilginç ve garip olayı derledik.