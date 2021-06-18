Yalnız yaşayan yaşlı kadının evi yandı
Yalnız yaşayan yaşlı kadının evi yandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının evinde yangın çıktı.
Yalnız yaşayan yaşlı kadının evi yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Şair İbrahim Rafet Mahallesi'nde yalnız başına yaşayan Şahine Karalı'nın evinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, yaşlı kadını evden çıkararak, durumu itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonrası evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Evdeki yaşam malzemeleri tamamen yanan Karalı, hayırseverlerden yardım bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar