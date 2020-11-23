Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

23.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:37

Son dakika 3. sayfa haberi... Sivas'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kadın, çilingir yardımıyla kapının açılması sonucu komşuları tarafından ölü bulundu.

Sivas'ta yalnız yaşayan 71 yaşındaki kadın, çilingir yardımıyla kapının açılması sonucu komşuları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Mimar Sinan Mahallesi İhsan Öğer caddesinde 5 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında yaşayan Nadiye Y.'den (71), haber alamayan komşuları çilingir yardımıyla eve girdi. Yaşlı kadını yatağın yanında hareketsiz halde bulan komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nadiye Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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