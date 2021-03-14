Yalnız yaşayan yaşlı adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar
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Yalnız yaşayan yaşlı adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar

14.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:45

Yalnız yaşayan yaşlı adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar Sivas'ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş'ın "Tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur" dediği 3 bin TL değerindeki televizyon hırsızlar tarafından çalındı Sivas'ta yalnız yaşayan adamın "Tek arkadaşımdı,...

Yalnız yaşayan yaşlı adamın "tek arkadaşımdı" dediği televizyonunu çaldılar

Sivas'ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş'ın "Tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur" dediği 3 bin TL değerindeki televizyon hırsızlar tarafından çalındı

SİVAS - Sivas'ta yalnız yaşayan adamın "Tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur" dediği 3 bin TL değerindeki televizyonu hırsızlar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta 57 yaşındaki Gürsel Karataş'ın yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil ikamette meydana geldi. Geçtiğimiz gece kızına misafir olan Karataş, sabah evine geldiğinde televizyonunun yerinde olmadığını fark etti. Karataş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak, 3 bin lira değerindeki televizyonu çalan hırsızı veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Gürsel Karataş, eşinin 2 yıl önce vefat ettiğini ve oğlunun cezaevinde olduğunu belirterek, televizyondan başka vakit geçirecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Karataş, "Bundan 1 saat kadar önce eve geldim, kapıyı açıp içeri girdiğimde televizyonun yerinde olmadığını gördüm. Polisleri aradım. Olay yeri ekipleri geldi ve inceleme yapıyorlar. Eşim yaklaşık 2 sene önce vefat etti. Oğlum cezaevine girince ben tekrar buraya geldim. Tek yaşıyorum evde. Televizyon tek arkadaşımdı, başka vakit geçirecek bir şeyim yoktur benim. Bu durum beni mutlaka üzdü, üzmez olur mu. Tek vakit geçirdiğim şey gitti" dedi.

Yalnız yaşayan yaşlı adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar
Yalnız yaşayan yaşlı adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar
Yalnız yaşayan yaşlı adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar
Yalnız yaşayan yaşlı adamın 'tek arkadaşımdı' dediği televizyonunu çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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