Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi
Haberler » 3. Sayfa » Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi - Haberler

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi kendisini ikamet ettiği evin tavanına iple asarak yaşamına son verdi.

14.01.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:58
Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi kendisini ikamet ettiği evin tavanına iple asarak yaşamına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi 211. Sokak'taki ikametinde yalnız yaşayan Kemal Erkenekli (58), bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini evin mutfağında iple tavana astı. Burada yaşamına son veren Erkenekli'yi fark eden komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Erkenekli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri