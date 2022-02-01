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Yalnız yaşayan şahıs yanarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalnız yaşayan şahıs yanarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Mustafa Narlıbahçivan isimli şahıs yalnız yaşadığı barakada yanarak can verdi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Mustafa Narlıbahçivan isimli şahıs yalnız yaşadığı barakada yanarak can verdi.

Olay, Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arazi içindeki barakada yalnız yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Narlıbahçivan'a Aydın Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Servisi personeli yemek götürdü. Barakanın yanmış olduğunu fark eden belediye ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Narlıbahçivan'ın barakanın içerisinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Narlıbahçivan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Yalnız yaşayan şahıs yanarak hayatını kaybetti

Yalnız yaşayan şahıs yanarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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