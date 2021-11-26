Son dakika haber: Manisa'da yalnız yaşayan kişi, iş yerinde ölü bulundu
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi ölü bulundu.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Çarşı Mahallesi 1813 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin üst katında yalnız yaşayan Mehmet Kelleoğlu'ndan (58) haber alamayan bir yakını adrese gitti.
Yerde hareketsiz yattığı görülen Kelleoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kelleoğlu'nun cenazesi, otopsiye gönderildi.