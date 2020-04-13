Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.
13.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:44
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, evinde ölü bulundu.
Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Tarım'dan (54) üç gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekiplerin yaptığı incelemede, Tarım yatağında ölü bulundu.
Tarım'ın cesedi, incelemenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA