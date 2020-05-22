Yalnız yaşayan kadının durumuna kayıtsız kalamadı
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Yalnız yaşayan kadının durumuna kayıtsız kalamadı

Sivas'ta kendisine yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından durumu fark edilen kadının kötü durumdaki evi onarıldı, çamaşır makinesi hediye edildi.

Yalnız yaşayan kadının durumuna kayıtsız kalamadı
22.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:11

Sivas'ta kendisine yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından durumu fark edilen kadının kötü durumdaki evi onarıldı, çamaşır makinesi hediye edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Adem Koç, merkeze bağlı Akçahan köyünde yalnız yaşayan Gülhanım Arslan'a (75) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda kolisi götürdü.

Arslan'ın evinin kötü durumda olduğunu gören Koç, evin onarımı için çalışma başlattı.

Yardımseverlerin de desteğiyle 3 bin 500 lira toplayan Koç, tamiratında da kendi görev alarak evi boyadı, çatı ve elektrik tesisatını yeniledi.

Koç, yaşlılığından ve hastalığından dolayı çamaşır yıkamakta güçlük çeken Arslan için çamaşır makinesi temin etti.

Şehit kardeşi olan Adem Koç, annesinin vefat ettiğini, Gülhanım Arslan'ın evinin durumunu görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

Arslan'ın her türlü talebini karşılamak için seferber olacağını aktaran Koç, "Bayramda elini öpeceğim annem yok, bundan sonra Gülhanım anne benim annemdir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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