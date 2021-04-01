Yalnız yaşayan kadını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası Yargıtayca onandı

Zonguldak'ta evinde yalnız yaşayan kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Zonguldak'ta evinde yalnız yaşayan kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Necla Sağlam'ın (23) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Tolga Kudu'nun 15 Şubat 2017'de Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında müebbet hapisle cezalandırılmasına itiraz eden maktulün ailesinin avukatı Merve Kır, Yargıtay'a başvurdu.

Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesince yerel mahkemenin kararı onandı.

Avukat Merve Kır, yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın verdiği kararın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Yerel mahkemenin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği, cinayetin eziyet çektirerek ve canavarca hisle gerçekleştirildiği gerekçesiyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle itirazda bulunduklarını belirten Kır, "Bölge Adliye Mahkemesi, bunu reddetmişti zaten. Biz de Yargıtay'a başvurmuştuk. Şimdi Yargıtay onama kararı çıkarmış yani 'kasten öldürme'yi onamış. Neye dayanarak verdi, onu bilmiyorum. Gerekçesinde yazar mı, yazmaz mı, şu an onu bekliyorum." diye konuştu.

Olay

Necla Sağlam, 23 Şubat 2016'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetle ilgili maktulün arkadaşları S.Ç, K.Y. ve H.T. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverilmişti.

Cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Tolga Kudu, mahkemece "kuvvetli suç şüphesiyle" tutuklanmış, zanlıdan alınan DNA örnekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığına gönderilmişti. DNA incelemesinde Kudu'dan alınan kan örneği ile maktulün tırnak arasındaki deri örnekleri uyuşmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Kudu'nun, eylemini "vahşiyane ve sebepsiz şekilde canavarca hisle" yaptığı belirtilerek, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz