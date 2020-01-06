Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

06.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:27

'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Coştu, Elazığ Nailbey Mahallesi Bağkur Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan annesi Şenay Coştu'dan (64) alamayınca evine gitti.

Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, yetkililerden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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