Yalnız yaşayan engelli şahıs evinde kanlar içinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yalnız yaşayan ve engelli olan 56 yaşındaki bir şahıs, evinde kanlar içinde ölü bulundu.

Olay, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Nasaş Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli olan ve yalnız yaşayan 56 yaşındaki emekli Mevlüt Dağdelen'e birkaç gündür ulaşamayan komşuları evine gitti. Çaldıkları kapının açılmaması ve evden kötü koku almaları üzerine endişelenen Dağdelen'in komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla Dağdelen'in yaşadığı kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, Dağdelen'in evde dizleri üstüne çökmüş bir şekilde cansız bedenine ulaştı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ