Yalnız Yaşayan Diyaliz Hastasına Polis Sahip Çıktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, uygunsuz koşullarda evinde yalnız yaşadığı belirlenen diyaliz hastası adama polis sahip çıktı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, böbrek hastası Hüseyin Turcan'ın (59) Beyazıt Mahallesinde uygunsuz ve sağlıksız koşullarda yalnız yaşadığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ve uygunsuz koşullarda tek gözlü dar bir odada yalnız yaşayan Hüseyin Turcan'ın 112 Acil Sağlık ekipleri aracılığıyla Suluova Devlet Hastanesine sevkini sağladı.

Hastanede kontrol altına alınan Turcan'ın Suluova Hacı Muammer Koca Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirileceği öğrenildi.

Kaldığı tek gözlü evde yaşayan Turcan'ın, eşinden yıllar önce ayrıldığı öğrenildi.