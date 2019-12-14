Yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

14.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:02
Yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Mahallesi 1801 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan İbrahim Gençer'den (64) alamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, eve girdiğinde Gençer'in cansız bedenini buldu.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Gençer'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
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