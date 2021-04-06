Yalnız yaşayan adamın evinden 4 kamyon çöp çıktı

Çorum'da yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü kokular gelmesi üzerine müdahale eden belediye ekipleri iki katlı evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Çorum'da yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü kokular gelmesi üzerine müdahale eden belediye ekipleri iki katlı evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Kunduzhan Mahallesi'nde bir evden gelen kokular üzerine mahalle sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine Aşıkpaşa Sokağı'na gelen zabıta ve belediye ekipleri, Erol B.'ye ait olan ikametin, çöp ev olarak kullanıldığını tespit etti.

Anne ve babası vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan ve ruhsal problemler yaşadığı öne sürülen Erol B., çöp evin kapısını belediye ekiplerine açmadı. Bir yakınının eve gelerek şahsı ikna ederek çöp evden uzaklaştırılmasının ardından, çöpleri boşaltmak üzere eve giren belediye yetkilileri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Evin iki katının da çöp yığınıyla dolu olduğu, Erol B.'nin evi barınmak için de kullandığı tespit edildi.

Mahalle sakinlerinden Şahin Metin, şahsın anne ve babasını kaybettikten sonra tek başına yaşamaya başladığını belirterek, "Tek başına kaldı. Ne geleni ne gideni var. Gariban. Evim var diye buraya girip çıkıyor. İyi kötü kendini idare ediyor. Kış mevsiminde evimizde kalmasını söyledim. Gelmedi. Gururuna yediremiyor. Garibanlığın gözü olsun. Gururlu birisi" dedi.

Yetkililerin incelemelerinin ardından belediye ekiplerince boşaltılmaya başlanan çöp evden çok sayıda eski ev eşyası ve tekstil ürünü çıkartıldı. Çöp evden çıkan 4 kamyon atık, şehir çöplüğüne götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı