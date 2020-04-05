Yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu Isparta'da bir apartta yalnız yaşayan 55 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu

ISPARTA - Isparta'da bir apartta yalnız yaşayan 55 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta Yedişehitler Mahallesi 107.Cadde üzerindeki bulunan Ergünler apartta yalnız yaşayan Mehmet Özmen'den haber alamayan komşuları, sabah saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra aparta gelen ekiplerin yaptıkları kontrolde, Mehmet Özmen banyoda hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Özmen'in öldüğü tespit edildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Mehmet Özmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na sevk edildi.

Kaynak: İHA