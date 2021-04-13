Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Rasim P.'nin(80) yakınları ikametine geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Rasim P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Necip Uysal Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 21:48:33. #1.14#
title