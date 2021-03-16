Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

16.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:23
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Şükürler köyünde yalnız yaşayan Mevlüt Taflan'ın (57) İstanbul'da oturan yakınları bir süredir kendisinden haber alamadı. Telefonlarına bakmayan Taflan'ın eşi ve aile bireyleri köydeki komşularını arayıp yardım istedi. Eve giden komşuları Taflan'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Durum 112 ekiplerine bildirilirken Taflan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Taflan'ın bir süre önce korona virüse yakalandığı ve virüsü atlattığı öğrenilirken kesin ölüm nedeninin virüs kaynaklı olup olmadığı ise yapılacak otopsi sonrası kesinleşecek. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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