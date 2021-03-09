Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

09.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:43
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, yalnız yaşayan Kemal K. (65) evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, yalnız yaşayan Kemal K. (65) evinde ölü bulundu.

Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe mahallesi 126 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Komşularının yalnız yaşayan, Kemal K.'den haber alamamaları üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarken, Kemal K.'yi hareketsiz yatarken buldu. Komşularının yardımıyla yaşayan Kemal K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kemal K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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