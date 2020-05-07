Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
07.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:42

Isparta'da yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Isparta'da yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay, haber alamayan yakınlarını eve gelmesiyle ortaya çıktı.

Olay, akşam saat 22: 00 sıralarında Gülistan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2582. sokak üzerindeki evinde yalnız yaşayan Mustafa İbrim'den(50) haber alamayan aile yakınları, eve geldiklerinde İbrim'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde hareketsiz şekilde bulunan Mustafa İbrrim'nin öldüğü tespit edildi. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından İbrim'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - ISPARTA

Kaynak: İHA

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