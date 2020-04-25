Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduBOLU'da, yalnız yaşayan Nuri Albay(64), evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

BOLU'da, yalnız yaşayan Nuri Albay(64), evinde ölü bulundu.Olay, saat 18.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Fevzibey Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nuri Albay'dan haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Nuri Albay'ın yaşadığı evin kapısı polis eşliğinde açılarak içeriye girildi. Ekipler, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Albay'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA