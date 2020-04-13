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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

13.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:01
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

ADANA - Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hamdi Çelik'ten arkadaşları haber alamadı. Bunun üzerine arkadaşları Çelik'in yaşadığı eve gitti. Çelik'in evine gelen arkadaşı Nezir Tunç, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren ekipler, Çelik'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve sevk edilen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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