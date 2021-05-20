Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Antalya'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. İlk yapılan incelemelere göre adamın, sandalyeden kalktıktan sonra düşmesi sonucu başını çarptığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Burhan Kölüksüz'den (51) 2 gündür haber alamayan yakınları eve gelerek kapıyı çalmaya başladı. Kapıyı açan olmayınca telefondan da ulaşılamayan Kölüksüz'ün durumu için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Merdiven yardımıyla pencereden eve giren itfaiye ekipleri, Kölüksüz'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Kölüksüz'ün yaşamını yitirdiğini tespit ederken, polis yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın evin içinde düştükten sonra başından darbe alması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çeşitli hastalıkları olduğu öğrenilen Kölüksüz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... 4 yaşındaki Mehmet, babasının peşinden ölüme gitti, ailenin feryatları yürekleri dağladı
Son dakika haber... 4 yaşındaki Mehmet, babasının peşinden ölüme gitti, ailenin feryatları yürekleri dağladı
Çocuğunu dilendiren kadın polise ayakkabıyla vurarak direndi
Çocuğunu dilendiren kadın polise ayakkabıyla vurarak direndi
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Sibel Can Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 16:07:43. #1.14#

title