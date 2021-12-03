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Son dakika haber | Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulunduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu.

ŞANLIURFA (İHA) - Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesinde yaşandı. Yalnız yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Şimşek'ten haber alamayan yakınları eve gittiğinde kapıyı açan olmadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, şahsın banyoda hareketsiz yattığını belirledi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli ölüm olduğu gerekçesiyle savcıya haber verildi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın neden ve ne şekilde öldüğüyle ilgili detaylı bilginin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu

Son dakika haber | Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu

Son dakika haber | Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu

Son dakika haber | Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu

Son dakika haber | Tek başına yaşayan adam banyoda ölü bulundu

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