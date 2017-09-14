Yalnız Yaşayan 90 Yaşındaki Adamın Öldüğü Yapılan Koku İhbarıyla Ortaya Çıktı

Yalnız yaşayan 90 yaşındaki adamın öldüğü yapılan koku ihbarıyla ortaya çıktı



GAZİANTEP - Gaziantep'te yalnız yaşayan 90 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin alt katında yaşayan 90 yaşındaki Nazım Adem'in 4 gündür görmeyen komşuları, şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Eve yaklaştıkça artan koku nedeniyle komşuları mahalle muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarı ile birlikte yaşlı adamın evine giren komşuları, evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu.

komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın, yapılan ilk müdahalesinde uzun süre önce öldüğü belirlendi. Polis ekipleri yaptığı incelemede, yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp yada yaralanma izi bulunmadığını tespit etti.

Yapılacak otopsi de kesin ölüm sebebi belirlenecek olan Nazım Adem'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurum'na kaldırıldı.