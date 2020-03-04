Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

04.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:17

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut (69) evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kendine ait evinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut'tan bir süredir haber alınmaması üzerine komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Akbulut'un yaşadığı eve gelerek savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler Akbulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemelerde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA