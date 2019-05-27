Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
İZMİT'te, 3 gündür haber alınamayan Nejdet Erdoğan'ın (65), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.
İZMİT'te, 3 gündür haber alınamayan Nejdet Erdoğan'ın (65), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu. Karabaş Mahallesi'ndeki apartmanda oturan Nejdet Erdoğan'dan 3 gündür haber alamayan ve evinin kapısından kötü koku duyan bina sakinleri, polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açmasıyla içeri giren sağlık görevlileri, Erdoğan'ı oturma odasında, yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp izine rastlanmayan Nejdet Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.- Kocaeli
Kaynak: DHA
Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz
Boşanacakları Konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verdiği İftara Katıldı