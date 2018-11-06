Ödenmeyen Fatura Talihsiz Kadının Cansız Bedenini Ortaya Çıkardı!
Antalya'da, yalnız yaşayan kadının kapısına 10 gün önce fatura bırakan komşular, faturanın alınmadığını fark etti. Komşuların haber vermesi üzerine ekipler talihsiz kadını yatağında ölü halde buldu.
Antalya'da, yalnız yaşayan 47 yaşındaki İlknur Onur'un kapısına 10 gün önce fatura bırakan komşular, faturanın alınmadığını fark etti. Komşuların haber vermesi üzerine gelen ekipler, talihsiz kadını yatağında ölü halde buldu.
KOMŞULARI 10 GÜN ÖNCE ELEKTİRİK FATURASI BIRAKTI
Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan apartmanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan İlknur Onur'un kapısına, 10 gün önce komşuları elektrik faturasını bıraktı.
FATURALARIN ALINMADIĞINI GÖREN KOMŞULAR EKİPLERİ ARADI
Aradan geçen zamana rağmen faturanın alınmadığını gören komşular, şüphelenerek, ev sahibine haber verdi. Daire sahibinin ihbarı üzerine binaya gelen polis ekipleri, eve girdi.
YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
İlknur Onur, yatağında ölü bulundu. Onur'un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Onur'un evinde, içi boş yüzlerce pet şişe bulundu. İlknur Onur'un ölümünü şüpheli bulan polis, inceleme başlattı.