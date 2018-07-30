Yalnız Yaşadığı Evinde İntihar Etti

UŞAK'ta yalnız yaşayan Yaşar Turhan A. (61), evinin koridorunda kendisini tavana iple asarak canına kıydı.

Atatürk Caddesi Stat Apartmanı'ndaki evinde yalnız yaşayan Yaşar Turhan A.'dan haber alamayan yakınları, kontrol için daireye gitti. Yedek anahtarla eve giren yakınları, Yaşar Turhan A.'yı koridorda tavana asılı buldu. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Yaşar Turhan A.'nın öldüğünü belirledi. Yaşar Turhan A.'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Uşak