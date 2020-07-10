Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu İZMİR'in Buca ilçesinde Akın Ünal (55), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

İZMİR'in Buca ilçesinde Akın Ünal (55), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Buca ilçesinin Kozağaç Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Akın Ünal'ın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, kapıyı defalarca çalmalarına rağmen Ünal açmayınca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarıyla birlikte eve giren polis ekipleri, Akın Ünal'ın yerde cansız bedenini buldu.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın Ünal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA