Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 57 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
09.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 00:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 57 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Mevsim Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.S.'den (57) haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları E.S.'yi evde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından E.S.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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