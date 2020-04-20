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Kocasinan, Güncel

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Hulusi Özsoy, (66) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

20.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:34
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Hulusi Özsoy, (66) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 

Olay, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi Uçar Sokak'ta bulunan bir katlı evin giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Özsoy'dan bir süre haber alamayan komşuları eve girdi. Özsoy'u yerde hareketsiz halde gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hulusi Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özsoy'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

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