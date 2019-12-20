Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, İdris Erdem (66), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

20.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:01
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, İdris Erdem (66), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzidede Mahallesi Çakır Hüseyin Sokak'taki evinde yalnız yaşayan İdris Erdem'den bir süredir alamayan komşuları, durumdan şüphelenip, polisi aradı. Dün gece eve giren polis, Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. İdris Erdem'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


- Bursa
Kaynak: DHA
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