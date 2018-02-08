Yalnız Yaşadığı Dairesinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşadığı Dairesinde Ölü Bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesinde Hayrettin Elek (69), yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu.

Yalnız Yaşadığı Dairesinde Ölü Bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesinde Hayrettin Elek (69), yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu.

Evka-4 Mahallesi 1025/1 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hayrettin Elek'in dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, dün akşam saatlerinde polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği dairede Elek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü saptanan Hayrettin Elek'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İzmir

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