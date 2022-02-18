Yalnız Kurt yeni bölüm ne zaman? Yalnız Kurt 4. bölüm bugün var mı? Yalnız Kurt 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir. Davut hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Altay'ın tek başına yaptığı gizli operasyon nasıl sonuçlanacak? Sare ve Altay aynı yolda el ele sırt sırta mücadele mi edecekler? Yoksa karşı taraflarda birbirlerine rakip mi olacaklar? Bölüm finalinde, Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar. Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

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