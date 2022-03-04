Yalnız Kurt nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki Kumandan'ın evi nerede? Dizideki mekanlar nerede?

Heyecanla beklenen ATV'nin yeni başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalnız Kurt dizi çekimleri nerede yapıldı? Yalnız Kurt hangi şehirde çekiliyor? Yalnız Kurt kaç bölüm çekildi? Yalnız Kurt kaç sezon sürecek? Yalnız Kurt, Kurtlar Vadisi ile benzer mi olacak? Yalnız Kurt dizideki Kumandan'ın evi nerede? Dizideki müsabakaların yapıldığı ring neresi? İşte bilgiler...

YALNIZ KURT NE ZAMAN?

Yalnız Kurt her Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalnız Kurt dizisinin nerede çekileceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre dizinin İstanbul'da geçeceği tahmin edilmektedir. Dizinin İstanbul'un farklı ilçelerinde çekileceği tahmin ediliyor.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Altay Kurtoğlu/Yiğit Yıldırım (Hasan Denizyaran): İstihbaratçı annesini babasını küçük yaşta kaybetmiştir.

İstihbaratçı annesini babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Yaşlı bir istihbaratçı.

Yaşlı bir istihbaratçı. Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkar.

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