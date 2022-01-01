Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2022 tarihinde yayımlanacak olan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Yalnız Kurt dizi çekimleri nerede yapıldı?

YALNIZ KURT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalnız Kurt dizisinin nerede çekileceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre dizinin İstanbul'da geçeceği tahmin edilmektedir. Dizinin İstanbul'un farklı ilçelerinde çekileceği tahmin ediliyor.

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt yakında başlayacak. Henüz ne zaman başlayacağı tam belli olmadı. Fragmanı yakında başlayacak bilgisi yer almaktadır. Yalnız Kurt dizisi ATV'de ekranlara gelecek. Yayın günü ne zaman olacak o da henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Ocak 2022 ayında dizinin başlayacağı tahmin ediliyor.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu (1-)

Kürşat Alnıaçık (1-)

Damla Colbay - Sare Türkmen (1-)

Murat Han - Doğan Sakınma (1-)

Polat Bilgin (1-)

Gökhan Soylu (1-)

Deniz Evin - Sefer (1-)

Cihan Ünal - Davut Bahadır (1-)

Yaprak Medine - Mira (2-)

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