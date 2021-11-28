Yalnız Kurt fragman izle! Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı! Yalnız Kurt 1. Bölüm fragmanı! Yalnız Kurt dizisi fragmanı izle!

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizilerinden olan Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle! Yalnız Kurt 1. Bölüm fragmanı izle! Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberimizde…

Yalnız Kurt NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalnız Kurt çok yakında ATV 'debaşlıyor.

Yalnız Kurt DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

Yalnız Kurt İLK BÖLÜM FRAGMANI!

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