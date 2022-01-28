Yalnız Kurt 'Davut' kimdir? Kumandan kim? Davut Bahadır (Cihan Ünal) kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
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Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt bugün ilk bölümü ile yayınlandı. Dizi başlamasıyla birlikte Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Davut Bahadır oldu. Peki, Yalnız Kurt 'Davut' kimdir? Kumandan kim? Davut Bahadır (Cihan Ünal) kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Detaylar haberimizde...
Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Davut Bahadır geliyor. Peki, Kumandan Davut kimdir, kaç yaşında? Davut Bahadır gerçek adı nedir? Davut Bahadır karakterini kim canlandırıyor? Cihan Ünal kimdir? Cihan Ünal rol aldığı diziler hangileri?
Kumandan Davut Bahadır karakterini "Cihan Ünal" canlandırmaktadır.
Cihan Ünal (Kumandan)
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
Cihan Ünal (d. 22 Ocak 1946, Taşköprü, Kastamonu), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.
İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu'nda ve liseyi Kurtuluş Lisesi'nde bitirdi. 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.
Yine aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yaptı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ardından aynı kurumda oyunculuk yaptı. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru başlıklı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi.
1969'da konsevatuvarın tiyatro bölümününde mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.
1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra'ya gitti. Burada Ulusal Kraliyet Tiyatrosu ve Royal Shakespeare Company'de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra'da misafir eğitmen olarak Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde bulundu. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987-2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi.
1992 British Council ve Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford'da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, 2001 yılında tiyatro anasanat dalı başkanı oldu.
Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanıştığı Türkân Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu.
Cihan Ünal, İngiltere merkezli Centre for Performance Research ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesidir.
Filmografisi
- Damdaki Kemancı - 1971
- Şeytan - 1974
- Yargıç ve Celladı - 1975
- Gül ve Bülbül - 1977
- IV. Murat -1980
- Kuruluş "Osmancık" - 1987
- Herhangi Bir Kadın
- Seni Kalbime Gömdüm
- Mine
- Seni Seviyorum
- Bir Kadın Bir Hayat
- İhtiras Fırtınası
- Bir Sevgi İstiyorum
- Körebe
- O Kadın
- Gazap Rüzgarları
- Kalbimdeki Düşman
- Gece Dansı Tutsakları
- Kadın İsterse - 2004-2006
- Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016
- Söz - Büyük Bey - 2017
- Bir Mucize Olsun - 2018
- Kafalar Karışık - Ünal - 2018
- Yalnız Kurt - Davut Bahadır - 2022-günümüz
Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu
Kürşat Alnıaçık
Damla Colbay - Sare Türkmen
Murat Han - Doğan Sakınma
Polat Bilgin
Gökhan Soylu
Deniz Evin - Sefer
Cihan Ünal - Davut Bahadır
Yaprak Medine - Mira