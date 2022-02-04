Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 2. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?
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ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bugün 2. bölüm ile ekranlara gelecek. Saat 20:00 'da başlayacak olan Yalnız Kurt dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler, Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 2. yeni bölüm canlı izle! araştırması yapıyor. Yalnız Kurt yeni bölüm canlı seyret! Yalnız Kurt 2. bölüm izle! Yalnız Kurt ATV canlı izle!
Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 2. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt canlı nereden izlenir? Yalnız Kurt canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...
Yalnız Kurt her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu
Kürşat Alnıaçık
Damla Colbay - Sare Türkmen
Murat Han - Doğan Sakınma
Polat Bilgin
Gökhan Soylu
Deniz Evin - Sefer
Cihan Ünal - Davut Bahadır
Yaprak Medine - Mira