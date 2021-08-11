Yalnız Kız Filmi
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Yalnız Kız Filmi

Yalnız Kız Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Yalnız Kız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yalnız Kız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Film Valerie'nn diğer personeller ile ilişkilerine odaklanıyor. Valerie bir sabah kalktığında hamile olduğunu fark eder ve bu durumu bebeğin babası işsiz erkek arkadaşı Remi'ye söyler. Aynı sabah bir otelde oda servisi görevinde çalışmaya başlar.

Yönetmen: Benoît Jacquot

Senaryo: Jérôme Beaujour, Benoît Jacquot

Oyuncular: Virginie Ledoyen, Benoît Magimel, Dominique Valadié, Michel Bompoil, Véra Briole, Toni Cecchinato, Virginie Emane, Jean-Claude Frissung, Hervé Gamelin, Guillemette Grobon, Catherine Guittoneau, Thang-Long, Aladin Reibel, Jean-Chrétien Sibertin-Blanc, Giulia Urso, Matéo Blanc

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: La fille seule

Yapımcı Firma: La Sept Cinéma

Yapım Yılı: 1995

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 20.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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