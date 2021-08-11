Yalnız Kız Filmi
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Film Valerie'nn diğer personeller ile ilişkilerine odaklanıyor. Valerie bir sabah kalktığında hamile olduğunu fark eder ve bu durumu bebeğin babası işsiz erkek arkadaşı Remi'ye söyler. Aynı sabah bir otelde oda servisi görevinde çalışmaya başlar.
Yönetmen: Benoît Jacquot
Senaryo: Jérôme Beaujour, Benoît Jacquot
Oyuncular: Virginie Ledoyen, Benoît Magimel, Dominique Valadié, Michel Bompoil, Véra Briole, Toni Cecchinato, Virginie Emane, Jean-Claude Frissung, Hervé Gamelin, Guillemette Grobon, Catherine Guittoneau, Thang-Long, Aladin Reibel, Jean-Chrétien Sibertin-Blanc, Giulia Urso, Matéo Blanc
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: La fille seule
Yapımcı Firma: La Sept Cinéma
Yapım Yılı: 1995
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 20.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com