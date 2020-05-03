Yalnız kalan İstanbul sokakları gece görselliğiyle göz kamaştırdı
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Yalnız kalan İstanbul sokakları gece görselliğiyle göz kamaştırdı

Yalnız kalan İstanbul sokakları gece görselliğiyle göz kamaştırdı
03.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:57

İstanbul sokakları koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sessizliğe büründü.

İstanbul sokakları koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sessizliğe büründü. Kentin tarihi mekanları, gece ışıklarıyla görsel şölen yaşattı. Kısıtlama nedeniyle yalnız kalan İstanbul'un sokak ve caddeleri ışıltılı havası ile dışarıdan izleyenlere seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca 1, 2, 3 mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'un sokakları yine boş kaldı. Kentte en çok ziyaretçi alan Tarihi Galata Kulesi, ışıklandırması ve heybetiyle şehrin yıldızı gibi parlarken, Boğaz köprüsü ve Haliç'in ışıkları yansımasıyla boğazda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çıkılamayan İstanbul sokakları sunduğu manzaralarla ışıklar doluydu.

Karaköy sokaklarının tamamen boş olduğu görülürken, şehirdeki yüksek binaların ışıkları, terkedilmiş gibi boş olan sokakları aydınlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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