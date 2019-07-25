Kilis'te, "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında çocuklar gönüllerince eğlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında 70 öğrenci Söğütlüdere mesire alanında kahvaltı ve piknik etkinliği yapıldı. Çocuklar gönüllerince eğlenirken, proje kapsamında etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA