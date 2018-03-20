Yalnız Değiller

18-24 Mart Yaşlılar Haftası, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu'nun da katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Garnizon Komutanlığından askeri personel ve şube müdürleri katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşarak sohbet ettiler.

Sanat Müziği Korosu Eğlendirdi

Huzurevi sakinlerine hediye takdiminde de bulunan Aksoy ve beraberindekiler Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Solisti Aylin Eralp ve ekibinin seslendirdiği güzel şarkılarla doyasıya eğlendi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Huzurevi sakinlerimizin her zaman yanlarındayız. Sadece bir gün değil, her gün onlarla iletişim halindeyiz. Yaşlılar Haftası dolayısıyla, küçük bir etkinlik düzenledik. Onların yüzlerinin gülüyor olması bizleri sevindiriyor" dedi.