Yalnız Ardıç Mesire Alanında kartpostallık görüntüler oluştu - Haberler
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Yalnız Ardıç Mesire Alanında kartpostallık görüntüler oluştu

Yalnız Ardıç Mesire Alanında kartpostallık görüntüler oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, içerisinde bungalov evlerin de bulunduğu Yalnız Ardıç Mesire Alanı, eşsiz doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta, içerisinde bungalov evlerin de bulunduğu Yalnız Ardıç Mesire Alanı, eşsiz doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş'ta Yalnız Ardıç Mesire Alanı, son günlerde etkili kar yağışıyla beyaz örtüsüne kavuştu.

İçerisinde 30 adet bungalov ev, seyir terası, kır bahçesi, kır çay evi, spor alanları ve mesire alanıyla birçok sosyal donatıyı barındıran Yalnız Ardıç Mesire Alanı, bu alanda Kahramanmaraş'ın en kapsamlı mesire alanı. Hem kış aylarında hem de yaz aylarında hizmet vermesi planlanan mesire alanının, kış aylarında ziyaretçilerini eşsiz manzaralar bekliyor.

Mesire alanı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Doğal Yaşam Parkımız ve Heyecan Bahçemiz gibi Yalnız Ardıç Mesire Alanımızda şehir merkezine çok yakın. Yüksek rakımda olması sebebiyle yaz aylarında çok yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu alanımıza ulaşım sorunu yok. Yedikuyular'a yapılan bu devasa yol bu tesislerimizin işini kolaylaştırdı. Şehir merkezinden yola çıkan bir vatandaşımız 15 dakikada bu alana ulaşabilecek" dedi.

(Fazilet Çomruk-İHA)

Yalnız Ardıç Mesire Alanında kartpostallık görüntüler oluştu

Yalnız Ardıç Mesire Alanında kartpostallık görüntüler oluştu

Yalnız Ardıç Mesire Alanında kartpostallık görüntüler oluştu

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