Yalıyühük'te Cumhuriyet Meydanı çevre düzenlemesi inşaatı başladı
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Yalıyühük'te Cumhuriyet Meydanı çevre düzenlemesi inşaatı başladı

16.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:23
Yalıyühük'te Cumhuriyet Meydanı çevre düzenlemesi inşaatı başladı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Cumhuriyet Meydanı çevre düzenlemesi ve tretuvar yapımı inşaatına başlandı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Cumhuriyet Meydanı çevre düzenlemesi ve tretuvar yapımı inşaatına başlandı.

Belediyenin projelendirdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Valiliğinin katkı sunduğu projenin 120 iş gününde tamamlanması öngörülüyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçeye prestijli bir meydan kazandırmak istediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki 9 bin metrekarelik alanda yapılacak çevre düzenleme ve tretuvar projesinin yapım bedelinin 750 bin lira olacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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