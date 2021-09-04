Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın Yangın itfaiye ve TOMA'larla söndürüldü Konya'da yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde yangın çıktı.

Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın

Yangın itfaiye ve TOMA'larla söndürüldü

KONYA - Konya'da yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Zetinci Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yalıtım malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin fark ettiği yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yalıtım malzemesinin bulunduğu iş yerinde çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmasında adrese sevk edilen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın, yaklaşık bir buçuk saat içerisinde çevredeki PVC fabrikalarına sıçramadan kontrol altına alındı. Deponun sac bölümleri kepçe ile yıkılarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın
Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın
Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın
Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın
Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın
Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin

Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü! Sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü! Sürücüsü kendini can havliyle dışarı attı
Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Metin Çekmez Demet Akalın Derya Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 05:42:42. #1.14#

title