Yalınlı Mahallesine parke yol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalınlı Mahallesine parke yol

16.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:00
Yalınlı Mahallesine parke yol

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yalınlı Mahallesi'nde parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yalınlı Mahallesi'nde parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Yapılaşmanın yoğunlaştığı Yalınlı Mahallesi'nde hem vatandaşlardan gelen talepler, hem de imar planlarında yer alan yollarda aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler 6291 sokakta bordür ve parke taşı döşeme işlemine başladı. Yaz aylarında toz ve toprak, kışın ise yağan yağmurla oluşan çamur nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşatan bölgede önce serme ve sıkıştırma işlemi yapıldı.

Döşemealtı Belediyesinin kendi tesislerinde ürettiği bordür ve parke taşları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yapılaşmaların ve sitelerin bulunduğu sokağa döşenmeye başlandı. İlçenin dört bir yanında aralıksız olarak çalışma yapan Döşemealtı Belediyesi ekipleri birkaç gün içerisinde tamamlanacak olan parke yolu vatandaşların hizmetine sunarken mahalle sakinleri yapılan çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA

Yalınlı Mahallesine parke yol
Yalınlı Mahallesine parke yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Pamukkale'nin mahallelerinde kilit parke taşı döşeme atağı sürüyor
Vali Demirtaş, annesinin sırtında taşıdığı Sebahattin için yolu parke taşı ile döşetti
Vali Demirtaş, annesinin sırtında taşıdığı Sebahattin için yolu parke taşı ile döşetti
Gebze'de parke yol çalışması sürüyor
Gebze'de parke yol çalışması sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Defne Samyeli Haluk Bilginer Mustafa Sandal Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalınlı Mahallesine parke yol | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:06:08. #1.14#
title